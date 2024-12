Il museo diventa modello in Iraq

Un museo, quello di Riccione, modello per l’Iraq per le numerose attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. È questa la motivazione con la quale il Museo del Territorio ‘Luigi Ghirotti’ è stato invitato a partecipare al simposio internazionale che si è svolto lunedì nel Kurdistan iracheno. Il convegno è stato organizzato nell’ambito del progetto Heritage Horizons, e coordinato dal dipartimento di Beni culturali dell’Alma Mater Università di Bologna, insieme all’Università di Garmian, al direttorato delle Antichità e del Patrimonio e al direttorato del Turismo di Garmian, Ismeo e Istituto Kurdo di Roma. Hanno partecipato diverse istituzioni culturali internazionali e italiane. Il simposio ha voluto porre l’attenzione sulla valorizzazione dei beni storico-archeologici in un contesto di sviluppo del turismo culturale. Il Museo del Territorio è stato preso come esempio. Per Riccione sono intervenuti online la vicesindaca e assessora alla Cultura, Sandra Villa, e il coordinatore del museo, Andrea Tirincanti, che hanno presentato le numerose attività organizzate dall’istituto riccionese.