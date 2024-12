Il Natale apre le porte di venti alberghi

Luci scintillanti, voli acrobatici, coreografie mozzafiato: si alza il sipario sul Cattolica Christmas Village. Sabato, alle ore 17, in piazza Roosevelt, la Regina dell’Adriatico apre le porte del suo villaggio natalizio con lo spettacolo molto atteso degli acrobati dello "Stardust Show". Un appuntamento unico e suggestivo che si annuncia una novità di inizio dicembre per tanti cittadini e per i visitatori del week-end, in chiave anche promozionale, come lancio del mese di eventi per il Natale. Per la gioia di piccoli e grandi, si animeranno anche i due Igloo di Bagnino Natale, organizzati dal consorzio le Spiagge di Cattolica, sempre in piazza Roosevelt. Un Igloo accoglierà piccoli e grandi in compagnia con letture natalizie, giochi e animazioni anche con le scuole, mentre l’altro sarà riempito di sabbia dove bimbe e bimbi potranno vivere l’estate in inverno tra giochi e castelli. Il calendario delle feste di fatto decollerà poi con "Cattolica da favola", una delle novità di questa edizione, con spettacoli a tema per grandi e piccini in programma per domenica 15 e 22 dicembre. In queste due giornate dalle 16 alle 19 il centro della città diventerà un vero e proprio paese delle meraviglie grazie a creature fantastiche, magie e musica.

Sempre il 22 dicembre, alle ore 16, nella chiesa di San Pio V, la musica e i canti della tradizione saranno protagonisti del Concerto di Natale della "Bottega delle voci". Grande spettacolo ed ottime sensazioni giungono anche per l’attesa della notte di Capodanno, in piazza Roosevelt, dove sul palco allestito ai piedi di palazzo Mancini si saluterà il 2025 con il concerto della nota band dei Revolution e con l’animazione di Radio 60/70/80 by Studio+ (a partire dalle 22), tra balli, musica e divertimento. Ed anche dall’associazione albergatori giungono numeri conforanti: "Saranno una trentina gli hotel aperti in questo periodo natalizio – conferma la segreteria dell’associazione – di cui oltre una ventina apriranno proprio per il fine anno, rispetto ai restanti annuali. Ed alcuni hotel ci hanno già confermato il tutto esaurito per il Cenone ed il weekend del Capodanno. Ci sono le premesse per un ottimo periodo natalizio". A completare il Cattolica Christmas Village, da ricordare la pista di ghiaccio di Piazza Primo Maggio, la Ruota panoramica e le casine gourmet di via Bovio che hanno già invaso la città con i loro profumi e aromi irresistibili dei migliori prodotti enogastronomici.

Luca Pizzagalli