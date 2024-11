’Il possesso non è amore’: oltre 500 studenti iscritti al convegno

All’indomani della giornata contro la violenza sulle donne, non si esauriscono le iniziative per tenere alta l’attenzione sul tema, andando a rafforzare la cultura del rispetto attraverso un incontro ad hoc con relatori di spicco che quotidianamente combattono sul versante della giustizia la battaglia contro la violenza di genere. Sarnno infatti il sostituto procuratore Davide Ercolani, il tenente colonnello e comandantedel Nucleo investigativo dei carabinieri di Rimini Roland Peluso, la vice dirigente della squadra mobile di Rimini Anna Bisulli e la presidente dell’associazione ‘Viva Rimini’ Olimpia Di Donato i relatori del convegno: “Il possesso non è amore”. L’evento, che si terrà venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al teatro Tarkovskij di via Brandolino 13 , è organizzato dalla Consulta provinciale studentesca di Rimini con la collaborazione del Sap. "Abbiamo deciso di aprire l’anno scolastico con la tematica dei femminicidi con l’obiettivo di dare a tutte e tutti gl istrumenti per riconoscere ed uscire da situazioni pericoloso ed aiutare altre persone che non sanno come farlo", ha spiegato Filippo Zucconi, presidente della consulta studentesca. Sono già 550 gli studenti degli istituti del territorio iscritti all’evento.