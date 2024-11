Il Rimini debutta all’ora di pranzo. E allo stadio arrivano... le lasagne

Dalle 14.30 in giù il Rimini nella sua storia ha sperimentato tutti gli orari possibili e immaginabili. Ma per il lunch match è un debutto assoluto. Domenica per i biancorossi ci sarà la prima all’ora di pranzo per la gara contro la Torres. Fischio d’inizio alle 12.30 e, allora, il bar del ’Romeo Neri’ è pronto ad apparecchiare la tavola. Mettendo in menù un piatto di lasagne al costo di 6 euro. Chi vorrà accomodarsi a tavola e non restare così a stomaco vuoto dovrà prenotarsi (chiamando il 348-9042093). Proprio come al ristorante per una domenica diversa dal solito. Sperando poi che quel clima di piacevole convivialità domenicale non sia spezzato dal risultato sul campo. Perché il Rimini per il debutto nel sunday lunch affronterà un avversario di quelli tosti. La Torres sin qui in viaggio è stata una versa macchina da guerra. Sei gare giocate e 16 punti in tasca. Nessuna sconfitta e un solo pareggio, quello sul campo della capolista Pescara. Più zoppicante (se così si può definire) il cammino in Sardegna dove solo l’Arezzo è riuscito a fare la voce grossa.

Insomma, il pranzo della domenica sarà piuttosto sostanzioso. E, c’è da dire che, per restare in clima culinario, i tifosi del Rimini sono piuttosto affamati. Sul più bello ai biancorossi è stata vietata la trasferta di Gubbio, per decisione del questore di Perugia. Sabato scorso, così, sono stati costretti a soffrire seduti sul divano, davanti alla tv digerendo, poi, un boccone veramente amaro. Boccone che avrebbe bisogno di essere addolcito, magari con uno sgambetto alla seconda della classe. Facendo, così, e una volta per tutte, diventare amico il ’Romeo Neri’ che in questa prima parte di campionato spesso ha guardato storto la squadra di Buscè. Chissà, forse la variazione di orario sarà capace di fare cambiare passo a capitan Colombi e compagni. Che a tavola, questa volta, si metteranno quando in molti domenica mattina saranno ancora alle prese con la colazione.