Il ritorno di Strariva. Una marcia sulla spiaggia con musicisti e ballerini

Torna Strariva con musica dal vivo e ‘marcia’ sulla spiaggia di musicisti e ballerini per uno spettacolo originale. L’edizione 2024 è stata presentata ieri mattina al Palazzo del Turismo di Cattolica. Prima novità la durata di due giorni, dal pomeriggio di sabato all’alba di domenica. A dare il via alla manifestazione la Funk Off Band con la direzione artistica di Diego Olivieri che, come lo scorso anno, percorrerà, suonando live, i due chilometri di battigia, partendo dalla spiaggia libera della zona Nord lato Ventena nel pomeriggio di sabato, dalle 16.30. Quest’ anno a colorare il percorso interverranno i ballerini di quattro scuole di danza regionali, coordinate dalla Rimini Dance Company, che attenderanno a riva il passaggio della band intrattenendo il pubblico e organizzando la staffetta danzante fino alla postazione successiva. Il pit stop avverrà sul pontile della spiaggia cattolichina, per riprendere il percorso fino alla spiaggia libera antistante il Lamparino. La serata poi proseguirà al Lamparino con l’esibizione della band Roundeep, vincitrice di Sanremo Rock Lombardia, a partire dalle 22. A salutare l’alba di domenica, alle 5.15, sarà il concerto di Kelly Joyce con il suo trio nella spiaggia libera antistante piazza Primo Maggio, accompagnata da una sorpresa dolce grazie al Racketbar. Insomma due giorni di musica e mare da non perdere. "Alla sua seconda edizione Strariva è già diventato un appuntamento di grande richiamo e atteso da cittadini e turisti – spiegano la sindaca Franca Foronchi e il vicesindaco e assessore al turismo Alessandro Belluzzi – Anche questo evento è il frutto della sinergia tra privato e pubblico, tra gli operatori economici e l’amministrazione".

Luca Pizzagalli