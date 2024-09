Il ritratto del Sic accoglierà chi arriva a Coriano

La porta di Coriano sarà dedicata a Marco Simoncelli. In sella alla sua Honda con stampato sul cupolino il numero 58. Con il suo sorriso, i suoi capelli ricci la vento. Il ritratto del pilota corianese scomparso nel 2011 accoglierà le persone che arriveranno a Coriano. Dal 19 settembre un grande totem, alto 5 metri, con l’immagine dell’indimenticato campione, sarà collocato al centro della rotonda di via Marano all’incrocio con la via Saragat, principale porta d’ingresso del centro abitato.

"Siamo riusciti, nei tempi prefissati per il doppio appuntamento della MotoGp - spiega il sindaco, Gianluca Ugolini – ad arrivare pronti all’intitolazione a Marco Simoncelli della più importante porta d’accesso di Coriano. Una ricorrenza voluta e non casuale grazie alla sintonia creatasi fin da subito con Aldo Drudi, per la progettazione dell’opera, e negli anni con la famiglia Simoncelli per la condivisione di tanti progetti". Un omaggio dovuto al Sic, per l’amministrazione di Coriano. "Oltre alle sue doti di pilota prodigio, in pochissimi anni Marco, sempre generoso in ogni situazione, è stato il ragazzo che tutti avremmo voluto. Abbiamo scelto di rendergli ancora una volta omaggio con quest’opera a lui dedicata".

L’opera ritrae il campione in 4 diverse immagini ben visibili da ogni lato del totem. Mentre la rotatoria, del diametro di 15 metri, è stata disegnata con le grafiche e con i colori identificativi del Sic. L’intervento è stato realizzato da un’idea del designer Aldo Drudi. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà il 19 settembre alle 11.30. Ci saranno sindaco e giunta, il papà del pilota Paolo Simoncelli, la Sic58 Squadra Corse, Drudi e anche il presidente della Federazione motociclistica italiana, Giovanni Copioli.

La cerimonia per Marco Simoncelli rientra tra gli eventi collaterali del Gran Premio dell’Emilia Romagna, che si svolgerà a Misano dal 20 al 22 settembre. Un calendario di eventi che si apre mercoledì 18 a Rimini con la MotoGp Riders’ parade. Sarà una parata che attraverserà il cuore di Rimini e verrà trasmessa in diretta da Sky Sport 24. Si partirà dalla piazza sull’Acqua al ponte di Tiberio: attraversando Corso d’Augusto i piloti arriveranno al teatro Galli, dove i tifosi potranno incontrare e chiedere autografi ai campioni del Motomondale. Saranno presenti i riminesi Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, Jorge Martin e gli alfieri della Sic58 Squadra Corse nel campionato del mondo Moto3, Luca Lunetta e Filippo Farioli. Al termine della parata i piloti saranno protagonisti di un talk show con i giornalisti di Sky Sport.

Andrea Oliva