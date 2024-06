Il sindaco incorona Carnesecchi: "Dopo i trionfi mi godrò Rimini"

Una chiacchierata in relax. Come quella tra due amici che si ritrovano al bar dopo tanto tempo. Questa l’atmosfera che si respirava ieri all’incontro tra Jamil Sadegolvaad e il portiere riminese Marco Carnesecchi, fresco di vittoria con l’Atalanta in Europa league. Il calciatore è stato premiato dal sindaco e dall’assessore Michele Lari a nome della città, per lo storico trionfo conquistato con la Dea lo scorso maggio.

"Raramente indosso la cravatta, ma per uno dei riminesi più importanti in questo momento ho fatto uno strappo alla regola – scherza Sadegholvaad – Il nostro è un piccolo segno di attenzione verso la carriera del ‘nostro’ grande portiere e la sua clamorosa carriera che ogni anno di più ci fa stupire. Bisogna sempre darsi grandi obiettivi e Marco lo sta facendo nel modo migliore". Carnesecchi è tornato a Rimini in questi giorni, dopo gli ultimi impegni con la squadra. "Finalmente conosco il sindaco di persona, per un riminese doc come me non può che essere motivo di orgoglio – racconta il portiere durante l’incontro a Palazzo Garampi – Quando ne ho la possibilità cerco sempre di ritornare a Rimini. Questa è casa mia e non vedo l’ora di andare in spiaggia: quest’anno ancora non ci ho messo piede". La stagione del 23enne è stata un continuo di emozioni, iniziate con la maglia da titolare tra i pali per gran parte della stagione, la finale di Coppa Italia e l’incoronazione in Europa con il trionfo nella vecchia Coppa Uefa. "Questo è è stato senza un anno grandioso – continua Carnesecchi – Sicuramente complicato, più dal punto di vista mentale che da fisico. A un certo punto ti abitui a giocare anche durante la settimana, con la testa deve rimanere sempre lì concentrato, ogni giorno". Un campionato che ha premiato i ragazzi di mister Gasperini col quarto posto in classifica che permetterà loro di giocare di nuovo in Champions league l’anno prossimo.

"Ci siamo presi tante soddisfazioni in questi ultimi mesi, ma il clou sarà da settembre prossimo quando potrò debuttare nella Champions league". Dopo tre stagioni tra i pali della Cremonese contribuendo alla storica promozione nel 2022, l’Atalanta riscatta il prestito e richiama Carnesecchi a Bergamo. Sono state 28 le presenze del riminese in questa ultima stagione tra campionato, Coppa Italia ed Europa league. "Ora andrò in vacanza a Miami, ma tornerò presto: voglio stare il più possibile a Rimini con la famiglia e gli amici". Le ferie di Carnesecchi e compagni dureranno poco: il 9 luglio si riparte già per il ritiro in vista della finale di Supercoppa europea contro il Real Madrid. "L’estate sarà piena, la testa è già verso la super sfida contro gli spagnoli, ma prima c’è l’Europeo. Seguirò i compagni con il fiato sospeso: sono convinto che giocheranno un grandissimo torneo".