Il Teatro CorTe cambia volto dopo i lavori di riqualificazione

"E’ appena terminata la seconda tranche di lavori per consegnare a Coriano un teatro ancora più bello". Con queste parole il sindaco Gianluca Ugolini annuncia la conclusione degli interventi partiti nei mesi scorsi al CorTe. Una sostituzione totale dell’illuminazione dello stabile, sostituendo i vecchi corpi illuminanti dei proiettori teatrali con dei nuovi led. Hanno fatto il loro ingresso al CorTe anche un nuovo videoproiettore laser di ultima generazione e una truss americana (sistema di illuminazione del palco) completamente rinnovata. Nella seconda e più recente fase di riqualificazione si è proseguito nella manutenzione di tutte le centoventi poltrone in platea. I lavori dedicati alle sedute a scomparsa e l’aggiornamento dell’ultimo software di gestione garantiscono la polifunzionalità dello spazio teatrale. La sala con poche azioni risulta completamente vuota con una pavimentazione adatta ad ospitare un evento o di trasformare lo lo stabile in poco tempo in un auditorium per conferenze e spettacoli.

I lavori sono stati eseguiti anche al sipario e al montacarichi impiegato per caricare le scenografie sul palco. L’ investimento è stato avviato con i fondi intercettati dal Pnrr per un importo totale di 90mila euro in un’ottica di rinnovamento del teatro terminato di costruire nel 1893.

Costruito inizialmente come sede di uffici governativi, fu risparmiato dai bombardamenti della guerra. Il suo interno fu ricostruito negli anni successivi ed oggi rappresenta uno dei luoghi storici più importanti a Coriano.

f.t.