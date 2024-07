Il Tour de France, che spettacolo. Record di ascolti per la tappa in tv e 25mila presenze negli alberghi

Rimini continuerà a raccogliere a lungo i frutti della visiblità che le ha regalato il Tour de France. Ne sono certi a Palazzo Garampi e a Visit Rimini, l’agenzia che si occupa dell’organizzazione dei servizi per il turismo. "Grazie alla collaborazione con alcuni importanti tour operator del settore – spiega la direttrice di Visit Rimini Coralie Delaubert – siamo nelle condizioni di proporre Rimini come destinazione del cicloturismo sul mercato internazionale". Perché "il Tour de France non è solo uno dei più importanti eventi sportivi al mondo (e il più seguito in tv dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio), ma è anche una vera e propria calamita per il turismo". E lo si è visto sabato: tantissimi turisti arrivati a Rimini da ogni parte del mondo per assistere dal vivo all’arrivo della prima tappa della Grande boucle partita da Firenze. Rimini è entrata nella storia, con il Tour. Ed è stata vista in tv in 190 190 paesi del mondo. Erano presenti in città 250 giornalisti. La prima tappa ha ottenute su France tv un’audience media di 2,89 milioni di spettatori e uno share del 32,8%, con un picco di 4,35 milioni quando c’è stato il vittorioso arrivo di Romain Bardet sul lungomare. E sulla Rai, la prima tappa è stata vista da un milione e 147mila spettatori, toccando l’11,1% di share medio: non accadeva dal 2011. Un successo anche sul web e sui social. Per dare qualche numero: il sito web ufficiale del Tour de France conta da solo 30,6 milioni di visitatori unici e 80 milioni di pagine viste.

L’arrivo del Tour per Rimini si è rivelato un grande spot, e ha fatto bene anche al turismo: si stima che siano state quasi 25mila le presenze turistiche in città tra squadre, organizzatori, giornalisti, ospiti e tutti gli appassionati arrivati appositamente per vedere la tappa. "È stata un’emozione e un orgoglio enorme – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad - vedere Rimini in giallo. Un grande grazie va a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione e al successo della straordinaria manifestazione".