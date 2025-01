Il veglione danzante si terrà a Rimini

Andrà in scena anche quest’anno ’in trasferta’ ovvero a Rimini, il tradizionale ’Vigliòun dla Pulogna’, il veglione di Santa Apollonia. Una tradizione che non si è persa - per fortuna - ma da alcuni anni (fin dall’epoca dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ceccarelli) si è trasferita - quanto a serata di balli - nel capoluogo. Anche in questa edizione della festa patronale, nel fine settimana dell’8 e 9 febbraio, e alle celebrazioni dedicate a San Valentino in quello successivo, niente balli storici nella città di Panzini (quantomeno quelli firmati dal gruppo L’Uva Grisa).

La serata di danze popolari della tradizione romagnola si terrà sabato 8 febbraio al Centro Grotta Rossa di via della Lontra, a Rimini. Mentre qualche sera fa è andata in scena ’Aspettando il veglione’, come si legge sul sito del Centro, "libero incontro per ripassare asieme alcune danze in programma al Veglione di Sant’Apollonia". L’Uva Grisa da qualche anno è di casa al Centro della Grotta Rossa. Domattina è in programma ’A cuore a cuore’, "laboratorio sui balli legati di coppia nella tradizione popolare romagnola".

Il ’Veglione di San’Apollonia’, così come i festeggiamenti patronali, hanno i origini antiche. Nella cultura popolare contadina la serata si svolgeva il 9 febbraio, giorno della ricorrenza della santa, patrona della città e dei dentisti (fu martirizzata togliendole i denti con violenza, nel terzo secolo dopo Cristo durante la persecuzione di Decio, ad Alessandria d’Egitto, dov’era nata).