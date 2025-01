In cantiere la pista ciclabile di viale Ceccarini

Partiranno oggi i lavori di manutenzione della ciclabile di viale Ceccarini. I lavori prevedono il rifacimento della segnaletica orizzontale, la manutenzione della pavimentazione, danneggiata dalle radici dei pini, e spazi più sicuri per a ciclisti e pedoni. Durante l’intervento, che proseguirà per tutto il mese di febbraio e che interesserà il lato Cattolica del viale a monte della ferrovia, saranno adottate misure per limitare i disagi alla circolazione e tutelare le attività commerciali. I lavori inizieranno in prossimità della rotatoria di corso Fratelli Cervi per terminare all’incrocio con viale Dei Mille.

Il piano prevede anche la bonifica del tappeto stradale. L’assessore Simone Imola sottolinea "l’importanza di questo intervento per valorizzare le infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile, in linea con il progetto di una città più accessibile e vivibile. Stiamo intervenendo in tutti i quartieri: è un lungo lavoro ma strade e marciapiedi di Riccione meritano cura e manutenzione ordinaria e straordinaria".