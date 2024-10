In Riviera 350 coristi da tutto il mondo

Si svolgerà da domani a domenica il Concorso Corale Internazionale Città di Rimini. I cori partecipanti sono interpreti e sostenitori delle tradizioni musicali del Paese di provenienza, portando con sé le loro esperienze musicali e culturali. Rimini ospita anche la gara finale del World Choral Championship, un trofeo mondiale che si disputa tra i vincitori del Gran Premio dei Concorsi Internazionali di Rimini, Taipei, Cracovia e Tokyo. "È per noi un grande onore far parte di questo prestigioso circuito – dice il riminese Andrea Angelini, direttore artistico del concorso – Siamo lieti di organizzare un appuntamento così internazionale e capace di celebrare un momento di musica e di amicizia". I cori partecipanti sono nove. Sei di essi prenderanno parte all’edizione del concorso, competendo nelle quattro categorie previste: musica sacra, cori a voci pari, cori a voci miste e cori giovanili. Oltre a queste, si contenderanno anche il Gran Premio Corale Città di Rimini. Questi gruppi provengono da Irlanda, Lettonia, Georgia, Croazia e Repubblica Ceca (con due cori). Gli altri tre sono i vincitori dei rispettivi gran premi della scorsa edizione tenutasi a Rimini, Tokyo e Cracovia. Insieme al Concorso di Taipei, questi eventi costituiscono un trofeo mondiale, il World Choral Championship, che ogni anno si svolge in una delle quattro città del network. Quest’anno tocca a Rimini ospitarlo. I cori in competizione sono il “Resonans con tutti” (Polonia), il Saint Angela Choir (Indonesia) e il Białystok Female Choir at the Secondary School No. 3 (Polonia). Il coro di Taipei non potrà partecipare per ragioni organizzative. Il concorso porterà in Riviera circa 350 coristi da tutto il mondo. Sono previsti due concerti non competitivi sabato alle 21 alla chiesa dei Servi a Rimini, e alla chiesa di Mater Admirabilis, Riccione. Domenica alle 21 andrà in scena il Concorso Corale (Categoria X - Gran Premio - Chiesa S. Agostino) mentre la premiazione e cerimonia di chiusura è prevista alle 22.30 alla chiesa di Sant’Agostino a Rimini.