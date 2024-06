Incendio a Falciano, donna ustionata in casa

C’è voluta più di un’ora per domare le fiamme. E la padrona di casa è finita all’ospedale di Stato con ustioni alle mani e ai piedi. Un brutto incendio ieri mattina, intorno alle 11.30, è scoppiato in un appartamento di una palazzina a Falciano. L’allarme è arrivato alla centrale operativa interforze che subito ha inviato sul posto gli uomini della sezione antincendio della Polizia Civile. Le fiamme sono divampate presumibilmente dalla cucina, ma sulle ragioni che hanno scatenato l’incendio stanno ancora indagando le forze dell’ordine. Che in quell’abitazione del Castello di Falciano ci sono arrivate in pochi minuti, una volta ricevuta la richiesta di aiuto. Questo ha evitato che il fuoco si propagasse anche nelle abitazioni confinanti e negli altri locali di quell’appartamento che si trova al secondo piano. Sul posto è intervenuto in pochi minuti anche il personale della Guardia di Rocca che ha portato immediatamente al sicuro la padrona di casa, una donna di 51 anni, poi trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Stato per i primi accertamenti. Mentre gli agenti, con un’autobotte e due mezzi, continuavano a spegnere le fiamme. Un lavoro durato più di un’ora. Poi i funzionari della Polizia Civile hanno bonificato l’intera area e per motivi di sicurezza l’appartamento è stato chiuso. E lunedì verrà fatto un ulteriore sopralluogo dagli uomini della Protezione Civile sammarinese per accertare l’integrità dell’intera struttura nella quale si trova l’appartamento andato in fiamme. Poche ore dopo la donna, che durante l’incendio si è procurata ferite alle mani e ai piedi nel tentativo di avere la meglio sulle fiamme che le stavano mandando a fuoco l’appartamento, è stata dimessa dall’ospedale di Stato. Per lei tanto spavento e una prognosi di sette giorni.