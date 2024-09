Incendio al magazzino della cartoleria Pitagora

È mezzanotte quando alla centrale operativa interforze arriva l’allarme. Sta andando in fiamme un magazzino di Galazzano: è quello della cartoleria ’La Pitagora’ di Domagnano. Ci mettono davvero pochissimo gli uomini della sezione antincendio della polizia civile, già in zona per la partita della Nazionale under 21 allo stadio di Cailungo, a raggiungere via Nicolino di Galasso, dove si trova ill magazzino. Anche per questo riescono a limitare i danni e a contenere le fiamme, partite da un sottoscala. Fiamme che fortunatamente, hanno trovato le porte che conducono al magazzino, rigorosamente chiuse. Tutto questo ha permesso agli agenti della polizia civile di agire con rapidità. Il magazzino non è andato a fuoco, ma comunque c’è la conta dei danni da fare. È andato completamente distrutto il quadro elettrico dal quale probabilmente si sono propagate le fiamme. Alla Protezione civile, intervenuta sul posto martedì notte, ora il compito di effettuare le verifiche strutturali sull’edificio. Agli uomini della polizia civile quello di stabilire le cause di quell’incendio che ha destato preoccupazione sul Titano. Tanti i sammarinesi che hanno visto quella nuvola di fumo rendere scuro il cielo in zona Galazzano. Tanti quelli che hanno sentito le sirene della polizia civile risuonare per le vie del Titano.

Quello dell’altra notte è stato soltanto l’ultimo dei numerosi incendi scoppiati questa estate a San Marino. L’ultimo, in ordine di tempo, subito dopo Ferragosto, e sempre a Galazzano. In quell’occasione a prendere fuoco era stato l’impianto fotovoltaico della Ste Vetroresina-Fiber Glass di via Guardia del Consiglio. L’incendio aveva coinvolto non i pannelli solari che si trovano sul tetto dell’azienda, bensì l’invertitore che porta al contatore elettrico. Niente fiamme, ma tanto fumo. A creare il danno è stata la combustione dei cavi elettrici per alta tensione. Per interrompere la corrente generata dal fotovoltaio e mettere in sicurezza tutta l’area, sul posto a Galazzano, oltre agli uomini della sezione antincendio, era arrivato sul posto anche il personale dell’Azienda dei Servizi. Nel giro di poco tempo gli agenti sammarinesi hanno riportato la situazione sotto controllo. Ma anche in quel caso ci sono stati da contare i danni.