Invasione di turisti per la Fiera di San Michele. E intanto Santarcangelo si promuove a Torino

Santarcangelo è pronta a prendere il volo... Oggi e domani la città sarà animata dalla 652esima edizione della ’fiera degli uccelli’, la tradizionale festa di San Michele. Oltre 200 gli espositori presenti. Il mondo dell’agricoltura sarà protagonista di questa edizione. Così come gli animali, da compagnia e da fattoria. Tra i tanti eventi l’esposizione canina (in programma domani allo Sferisterio), la fattoria degli animali al parcheggio Cagnacci con razze autoctone di capre e maiali, cavalli e asini. Da non perdere al parco Campo della Fiera l’esibizione dei falconieri, che si esibiranno con l’emozionante show dei rapaci. Non ci sarà la tradizionale gara di canto di uccelli da richiamo, sostituita quest’anno da un’installazione sonora artistica. Per il resto, non cambia il format della prima fiera d’autunno di Santarcangelo: meteo permettendo, si annuncia il pubblico delle grandi occasioni con l’arrivo di tanti turisti. Buone le prenotazioni nei ristoranti. E nei locali la regina a tavola sarà la tipica cipolla dell’acqua di Santarcangelo, che è diventata da poco anche un presidio Slow food. Con La cipolla nel piatto in tanti ristoranti si potranno gustare ricette speciali e a tema, dedicate proprio alla cipolla di Santarcangelo. Cipolla a tavola a anche in vetrina a Terra madre - Salone del gusto in corso a Torino, dove Santarcangelo è presente con uno stand. E qui oggi si terrà la presentazione della cipolla dell’acqua per pubblico e addetti ai lavori. Parteciperà all’evento torinese una delegazione formata da rappresentanti dell’amministrazione, della Pro Loco e dell’associazione dei commercianti ’Città viva’, e anche di Coldiretti, Cia e Confesercenti. "La nostra missione a Torino è frutto del grande lavoro fatto in questi anni per promuovere le nostre eccellenze – dice il sindaco Filippo Sacchetti – e sarà un’importante occasione per la promozione del nostro territorio".