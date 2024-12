Investitori attratti dalla nuova strada di gronda a Igea Marina

C’è un forte interesse manifestato da potenziali investitori interessati alle attività e alle strutture della zona colonie di Igea Marina: la realizzazione della nuova strada di gronda, la parallela ferroviaria, che verrà completata per la primavera del 2025, sarà la chiave di volta che consentirà investimenti e riqualificazione completa della vasta area. L’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Grassi, fa il punto sull’intervento in corso. Un’opera chiave che attualmente vede impegnati operai, ruspe e bobcat nella zona compresa tra via dei Mille (quella antistante il Beky Bay) e via Cardano, nel cuore appunto della zona colonie di Igea Marina.

"E’ un crescente interesse – aggiunge l’assessore – quello che stiamo registrando a livello di investitori e potenziali interessati alle attività che sorgono in zona". La prima tranche dei lavori, per 3 milioni totali, "sarà ultimata per la bella stagione del 2025".

"La strada di gronda in zona colonie – continua Francesco Grassi – è un’opera chiave da tre milioni di euro, ora finalmente in via di realizzazione dopo che per decenni è stata sul tavolo del dibattito pubblico a Bellaria Igea Marina: quest’amministrazione la sta realizzando con buona pace di chi la riteneva un sogno destinato a rimanere nel cassetto, o peggio, la definiva una boutade elettorale".

Secondo l’amministrazione, quello in fase di realizzazione è destinato ad essere "un intervento fondamentale per l’impatto che porterà con sé per chi accede in città da Sud, per il decongestionamento del traffico su viale Pinzon, per i nuovi scenari che riguardano lo stesso lungomare, in ottica di mobilità dolce ma anche turistico imprenditoriali. I lavori viaggiano spediti - per certi versi addirittura in anticipo rispetto al cronoprogramma - tra via dei Mille e via Cardano, per la prima tranche dell’opera che sarà ultimata per la bella stagione del 2025; dopo l’estate, via al secondo e al terzo stralcio, a cui siamo già proiettati, da via Cardano a via Agedabia".

"Lo stato dei lavori nel dettaglio – chiosa Grassi – così come confermato dai tecnici: siamo arrivati alla conclusione della vasca di sollevamento sul lato parcheggio e stiamo predisponendo allaccio finale con il Rio Pircio. Questa settimana stiamo facendo la posa della linea elettrica per illuminazione, Enel e fibra, oltre alla sistemazione conclusiva del muro di confine. Dopo le feste, passeremo alla parte elettrica della vasca sollevamento con preparazione della stratificazione stradale".