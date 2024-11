"La ciclabile sul Marecchia a pezzi"

"È ancora impossibile percorrere in bici il percorso da Rimini a Ponte Verucchio, a causa delle importanti erosioni e degli ostacoli sulla ciclopedonale che affianca il Marecchia". A segnalare i problemi sono vari gruppi di ciclisti della Valmarecchia che, da settimane, chiedono alle amministrazioni di intervenire con i lavori di riqualificazione della ciclopedonale che collega Rimini a Novafeltria. "Abbiamo incontrato anche il sindaco di Montecopiolo, Pietro Rossi, presidente dell’Unione dei comuni Valmarecchia – spiega gli sportivi – Insieme a lui abbiamo fatto dei sopralluoghi lungo la ciclabile. Vorremmo migliorare il percorso e renderlo fruibile a tutti. Il nodo ancora più importante è la costruzione della passerella che attraversa il Marecchia".

L’obiettivo dei ciclisti è "portare queste problematiche al tavolo del presidente della Provincia, per trovare soluzioni efficaci e immediate. Una volta completato il percorso principale sarebbe poi interessante ampliare gli itinerari anche verso Verucchio, San Leo, Sant’Agata Feltria, Casteldelci, Pennabilli, Maiolo, Talamello, Villagrande. Magari con un sistema di timbri come quello del cammino di Santiago, offrendo ai turisti la possibilità di creare un vero tour in bicicletta nei borghi più caratteristici della Valmarecchia". L’ultima richiesta dei ciclisti, e forse la più importante, che hanno posto all’Unione dei comuni Valmarecchia, è capire "che fine hanno fatto i fondi per costruire la famosa passerella ciclopedonale. Tutto si è fermato... Che fine ha fatto quel finanziamento? È ancora possibile recuperarlo?".

Rita Celli