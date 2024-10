La città è più grande : "Rimini meta preferita soprattutto dai giovani"

Non proprio caput mundi, e forse neppure più capitale del turismo. Ma Rimini si conferma una città attrattiva, con un forte appeal, soprattutto nei confronti dei giovani. E’ un saldo positivo quello dei flussi migratori, elaborati dall’ufficio Sit (sistema informativo territoriale) del Comune."Il flusso in entrata – spiega l’assessore alla Statistica Anna Montini – ha fatto chiudere il 2023 con un +5% rispetto all’anno precedente, registrando 4.733 nuovi arrivi. Un trend positivo dovuto a una miscela di fattori socio-economici, intorno alla quale è interessante sottolineare alcuni aspetti: una parte rilevante delle persone che arrivano nel nostro territorio arriva dalla nostra provincia, il 24,3% del totale pari a 1148 arrivi mentre altri 606 dal resto della Regione". In generale, 7 nuovi residenti ogni 10 provengono da Comuni dello Stivale, "a dimostrazione di come Rimini riesca a catalizzare diversi connazionali grazie a un ambiente dinamico". Le statistiche evidenziano una prevalenza di arrivi rispetto alle partenze nelle fasce d’età tra i 20 e i 39 anni. Nella fascia 20-24 anni, ad esempio, si registrano 389 nuovi arrivi contro 232 partenze, mentre tra i 25-29 anni si contano 596 ingressi contro 511 uscite. Lo stesso vale per i 30-34enni, con 597 nuovi residenti e 496 emigranti, e per la fascia 35-39 anni, con 498 arrivi a fronte di 389 partenze. Fronte emigrazione: su 3.915 emigrazioni totali sono 2.439 (-29) i cittadini italiani in uscita, la gran parte (1.940) si sposta verso mete italiane; 353 sono quelli che emigrano verso l’estero, di cui 52 verso San Marino. La destinazione prevalente, che se ne vanno da Rimini, tra italiani e stranieri, resta l’Italia con 2.679 (+34) partenze, 183 (+30) verso l’UE e 268 (+24) verso destinazioni extra UE.

In ripresa gli italiani che si spostano verso l’estero. Sono 353 (+34) a varcare i confini nazionali, 93 (-11) quelli che invece rientrano. Il saldo tra uscita e in entrata verso e dall’estero vede prevalere le emigrazioni per 260 unità contro le 205 del 2022. "Questi dati – chiosa Montini – indicano chiaramente come Rimini sia una destinazione che attrae le ragazze e i ragazzi, sia per questioni lavorative sia legate agli studi e alla formazione. In un contesto di mobilità giovanile Rimini resta una meta favorita dai giovani italiani e non solo, persone in cerca di opportunità e crescita personale, il che rafforza la sua immagine di città vivace e accogliente".

m.gra.