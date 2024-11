La denuncia del sindacato:: "Alloggi dei carabinieri vecchi"

"A Riccione la struttura (legata alla caserma, ndr) che ospita gli alloggi dei carabinieri, risale al 1960 con servizi igienici a dir poco critici". L’affondo arriva da Gaetano Schiralli, segretario nazionale con delega alla tesoreria dell’Unione sindacale italiana carabinieri. Nel mirino finisce il progetto per una nuova caserma a Riccione, di cui si parla da tanti anni. "Nel contesto del miglioramento delle condizioni di vita del personale in divisa, l’accesso a soluzioni abitative decorose su tutto il territorio nazionale è un punto essenziale. Ma questo tema è stato ignorato dalle precedenti amministrazioni regionali dell’Emilia Romagna che hanno persino ostacolato la costruzione di nuove caserme. Nel frattempo, le strutture esistenti sono state lasciate al degrado costringendo le donne e gli uomini dell’Arma a vivere in condizioni degradanti, al limite della dignità umana" dice Schiralli sostenendo l’attacco della candidata di Forza Italia alle elezioni regionali, l’ex sindaca Renata Tosi. "Nel 2021, l’amministrazione comunale di Riccione – dice la Tosi – retta da liste civiche e forze politiche di centrodestra, con me sindaco, riuscì, dopo 30 anni, a firmare un’importante convenzione con il direttore regionale dell’Agenzia del Demanio, ossia lo Stato italiano, per la creazione, nell’area di viale Cortemaggiore, della nuova caserma dei carabinieri. Con la giunta di sinistra, quello che era un progetto valido e approvato dal governo ha trovato un inspiegabile ostruzionismo fatto di ipocrita demagogia ideologica. Questo non deve succedere". Schiralli "ringrazia la candidata per l’attenzione dimostrata verso le condizioni e le esigenze delle forze di polizia".