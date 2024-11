La Fiamma Olimpica illuminerà Rimini: appuntamento il 5 gennaio 2026

La magia dello sport è pronta a invadere Rimini: il 5 gennaio 2026, la città romagnola accoglierà la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, in un evento unico che celebrerà lo spirito italiano e i valori dell’Olimpismo.

L’annuncio arriva dal Comitato Organizzatore, che ha svelato gli itinerari del Viaggio della Fiamma, simbolo di unità e pace.

Il passaggio della Fiamma sarà un momento di festa e partecipazione per tutta la città. La giornata si concluderà con l’accensione del braciere, accompagnata da spettacoli musicali, performance artistiche e iniziative che coinvolgeranno le comunità locali. Sarà un’occasione per vivere appieno l’entusiasmo dei Giochi, accendendo nei cuori dei riminesi l’orgoglio di far parte di un evento mondiale.

Il percorso italiano della Fiamma, lungo 12mila chilometri e suddiviso in 60 tappe, toccherà 110 province, valorizzando il patrimonio storico e culturale del Paese. Oltre a Rimini, in Emilia-Romagna attraverserà Bologna, Ferrara e Parma, per poi proseguire verso Genova. Con l’arrivo del sacro fuoco, lo sport diventerà il filo conduttore di un racconto di amicizia, inclusività e speranza.

"Ogni passo di questo viaggio – spiega Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 – ricorderà il potere dello sport nel costruire ponti e abbattere barriere". A Rimini, il passaggio della Fiamma sarà una festa per tutti, un’occasione per celebrare lo sport e i suoi valori universali.