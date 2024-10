La Fiera del tartufo si prepara a un altro pienone. Sfida tra i migliori cani a caccia dell’oro dei boschi

La ’cerca’ del tartufo diventa sempre più internazionale. Con cinque cani in arrivo dalla Svizzera per cercare di strappare lo scettro ai lagotto e setter nostrani. La seconda giornata della Fiera del tartufo di Sant’Agata Feltria si apre oggi con la gara di cani da tartufo. Sono una trentina gli iscritti: il via alle 9 nel parco Montefeltro a due passi da piazza Garibaldi. È qui che i cani, di cui 5 arrivati da Lucerna con i loro padroni, dovranno trovare il maggior numero di palline di tartufo nel minor tempo possibile. A premiare i concorrenti a quattro zampe dal miglior olfatto saranno il sindaco Goffredo Polidori e il presidente della Pro Loco, Stefano Lidoni, alle 11.30 in Piazza Garibaldi.

Per la fiera di Sant’Agata Feltria oggi si prospetta un’altra domenica da tutto esaurito. La prima giornata ha esordito con il pubblico delle grandi occasioni. Oltre 160 gli stand presenti, provenienti da tante regioni. Ad arricchire la fiera gli Artigiani al lavoro", la piazzetta dedicata ai prodotti biologici naturali e alle erbe, l’evento Wine 2024 cultura e piacere del vino, e ancora spettacoli itineranti con la Fantomatik Orchestra.

Questa stagione del tartufo viene giudicata positiva. "L’annata si preannuncia buona – assicura Stefania Tofani della Tofani tartufi di Acqualagna (tra i tartufai presenti in Fiera) – Il tartufo nero estivo è stato abbondante e anche il bianco pregiato sta fiorendo bene ed è di ottima qualità".

m.c.