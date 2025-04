La Lella si allarga ancora: aperto il terzo locale in piazzale Kennedy

Il regno della piada della Lella si è ampliatoancora. Nei giorni scorsi Gabriella ’Lella’ Magnani e la figlia Marina Nanni hanno inaugurato il loro terzo locale in piazzale Kennedy. La nuova piadineria dalla Lella è stata ricavata negli spazi che ospitavano, fino a pochi anni fa, una sala giochi. Il ristorante è stato realizzato dallo studio di architettura Archinow, che già aveva lavorato con loro per gli altri locali di piazzale Kennedy e quello in via Covignano. "I nuovi spazi ci consentono di lavorare tutto l’anno e far vivere di più questa zona anche in inverno. Perché noi – dice Marina Nanni – al mare d’inverno crediamo veramente: tanti riminesi vengono qui fuori stagione, senza dimenticare gli ospiti di fiere e congressi".