La mappa del voto in provincia. Il Pd in testa in 19 comuni su 27. Fratelli d’Italia sfonda in Valconca

Sessantamila riminesi in meno alle urne rispetto al 2020. La nostra provincia, ancora una volta, maglia nera dell’affluenza. I numeri dicono che il primo partito è stato, ancora una volta, quello dell’astensionismo. Qui, più che altrove. Alle regionali questa volta hanno votato 116.387 elettori, pari al 40,7% degli aventi diritto al voto. Nel 2020 i votanti erano stati 175.450 nella nostra provincia. Numeri su cui i nostri politici faranno bene a riflettere.

Venendo ai dati, il centrodestra – come sottolineato ieri – ha prevalso in 14 dei 27 comuni al voto. Ma è andato sotto in molti comuni sopra i 10mila abitanti, fatta eccezione per Riccione e Bellaria. Il centrosinistra ha vinto a Rimini, Cattolica, Santarcangelo, Misano, Verucchio, Coriano. Il Pd torna a essere il primo partito in 19 comuni su 27. Il risultato migliore a Santarcangelo, la città di Alice Parma (eletta con quasi 10mila preferenze): i dem qui hanno strappato il 55,5%. Pensare che a Santarcangelo, alle regionali del 2020, era balzata in testa la Lega con il 35,3%, mentre il Pd si era fermato al 35%. A Rimini il Pd ha preso quasi 20mila voti e il centrosinistra è arrivato complessivamente a 25.604, contro i 13.281 di Fratelli d’Italia, i 2.540 della lista civica della Ugolini (la spinta di Cl si è fatta sentire), i 2.327 di Forza Italia e i 2.103 della Lega.

Ecco: la Lega è quasi scomparsa dai radar. In provincia ha preso il 4,7%. Il risultato migliore lo ha fatto a San Leo (13,7%). Quattro anni fa era il primo partito in provincia e in moltissimi comuni. A beneficiare del crollo della Lega sono stati Forza Italia e, soprattutto, Fratelli d’Italia. Il partito della Meloni è in testa su tutti a Casteldelci, Gemmano, Montecopiolo, Montefiore, Montescudo - Montecolombo, Morciano, Saludecio, Sassofeltrio. Forza Italia risale al 7,1% (era al 4% quattro anni fa), sfonda a Riccione (18,6%) grazie all’ex sindaca Renata Tosi, candidata degli azzurri, e a Bellaria (14,4%), governata dal primo cittadino azzurro Filippo Giorgetti.