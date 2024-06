La Omag scatenata sul mercato. Arriva anche Victoria Sassolini

La Omag Mt San Giovanni piazza un altro colpo, il mercato ora si annuncia davvero importante. La società, che parteciperà al prossimo campionato di serie A2 volley femminile, ha preso la 19enne Victoria Sassolini, senese, schiacciatrice. "Nardo e Piovesan sono le nostre titolari nel parco attaccanti – spiega il presidente Stefano Manconi – ma avevamo bisogno di una buona riserva per una stagione che si annuncia lunga e impegnativa. Victoria Sassolini era il profilo che cercavamo". La Sassolini "è cresciuta nel Novara, prima in B1, poi l’anno scorso in panchina a Offanengo in A2 con la quale ha vinto la pool salvezza". Dopo numerosi rinforzi (da ricordare principalmente la palleggiatrice Nicolini e il nuovo libero titolare Valoppi) e con al timone il nuovo allenatore Massimo Bellano, ora il roster marignanese pare quasi completo. "Ci manca ancora il secondo opposto, la riserva di Serena Ortolani – continua Manconi – Cche resta la nostra giocatrice simbolo, ma avrà bisogno di rifiatare per qualche partita nel prossimo campionato. Ci stiamo guardando intorno per trovare una giocatrice all’altezza di quel ruolo". Le ambizioni marignanesi restano alte, il sogno del salto in A1 dopo 9 stagioni consecutive in A2 comincia ad essere quasi un’ossessione. Intanto la Sassolini annuncia massimo impegno e grande entusiasmo: "Sono molto contenta di questa chiamata e mi darò da fare per cercare di ritagliarmi il mio spazio tra le titolari. Voglio crescere e l’ambiente di San Giovanni mi pare molto adatto. Sono pronta alla sfida".

Luca Pizzagalli