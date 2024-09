’La Pedrosa’ brilla

Importante riconoscimento per l’agriturismo ’La Pedrosa’ di Montefiore Conca, inaugurato nel 2021 dalla famiglia Magnani. L’attività è stata infatti selezionata dallo chef stellato Stefano Ciotti come una delle più interessanti nuove aperture dell’ultimo anno nell’ambito della quinta edizione dei TheFork Awards. L’iniziativa, promossa da TheFork e Identità Golose, si propone l’obiettivo di delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore che identifichi quali siano le migliori e più convincenti nuove aperture o nuove gestioni in Italia, con il contributo autorevole di 75 tra i più affermati protagonisti della ristorazione italiana. ’La Pedrosa’ è il solo ristorante dell’Emilia-Romagna selezionato per prendere parte all’iniziativa. Già da oggi, sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai Top Chef italiani, coinvolti da Identità Golose. Dal febbraio scorso, la cucina della ’Pedrosa’ è affidata allo chef Francesco Montemurro. Classe 1984, vanta una carriera ultraventennale. "La Pedrosa – dichiara la famiglia Magnani – è l’unico ristorante della Regione Emilia Romagna ad essere stato selezionato, questo è per noi motivo di grande orgoglio e fonte di grande energia per portare avanti il nostro progetto con sempre più entusiasmo, innovazione e professionalità".