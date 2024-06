La Rimini dimenticata . Delfinario, storia di un simbolo. I lavori partiranno in ottobre

"A fine ottobre potremo iniziare i lavori all’ex delfinario", dice Sauro Pari, presidente di Fondazione cetacea, che assieme al Club Nautico attende da 4 anni di poter avviare la riqualificazione dell’immobile. "Potremo creare porte al posto degli oblò e utilizzare la grande vasca". Intanto è stato avviato un progetto per recuperare la memoria del delfinario. Grazie a due laureati vengono chieste cartoline, fotografie, racconti e quanto materiale può aiutare a ricostruire una icona rimasta nell’immaginario collettivo dei riminesi e non solo. La mail a cui inviare il materiale è ricordi.delfinario@gmail.com. Questo è il futuro, mentre il presente è rappresentato dal festival ‘Into the blue - Sea life fest’. Dodici giorni di iniziative tra Rimini e Riccione con al centro la conservazione e la ricerca sull’ambiente marino. Un’occasione per conoscere il mare che ci sta davanti, e capire come preservarlo. Le attività ed eventi in programma, tutti gratuiti, si concentreranno tra il porto di Rimini, la sede del Club Nautico, la spiaggia libera, l’area dell’ex Delfinario e piazzale Ceccarini a Riccione. Domani si terrà alle 10 una raccolta dei rifiuti lungo il fiume Marecchia a cura di FiuMare, la cui aula mobile verrà inaugurata alle 17 in piazzale Boscovich. Sempre domani alle 21 ‘An alien at my table’ al Club Nautico, con la presentazione dei risultati del progetto finanziato dalla National Geographic Society. Domenica dalle 10 si parlerà delle tartarughe caretta caretta mentre nel pomeriggio alle 16 i ‘Fumetti per conoscere e amare il mare’. Altra tavola rotonda il 14 giugno alle 18 su ‘Il futuro del cibo-il cibo del futuro’ sempre al Club Nautico. Mentre il giorno successivo la settima edizione di ‘Tutti insieme per il mare pulito’ partendo dalle 10 del mattino, mentre alle 18 aperitivo con le ricercatrici Martina Capriotti e Ariana Mancuso. Eventi anche a Riccione. Il 15 giugno in piazzale Ceccarini, ‘Fumetti per conoscere il mare’ e alle 21 la proiezione di ‘AcquaTeam: avventure in mare’. Il giorno successivo alle 17,30 il focus sulle dinamiche geologiche ed ecologiche del bacino adriatico. Alle 21 il documentario ‘Abyss Cleanup’.

Andrea Oliva