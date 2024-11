La ripartenza del Victor Lounge. Orario allungato e nuova offerta

Dalla colazione ai brunch e i pranzi , passando per gli aperitivi, i drink e le cene. Il Victor allunga l’orario di apertura e soprattutto la sua offerta. "Il re-opening del Victor inizierà con la nuova apertura alle 8 e continuerà fino alle 2 di notte – spiega il proprietario Luciano Colono –. Ci siamo evoluti avviando un processo di allargamento della nostra offerta e dei servizi proposti ai clienti. Da sempre abbiamo voluto portare avanti una cucina curata e di un certo livello e così faremo anche in estate quando allargheremo l’orario a tutte le 24 ore". Da mercoledì il locale aprirà dunque dalla mattina con le colazioni, passerà a brunch e pranzi di mezza giornata, servizio caffetteria pomeridiano, per chiudere con cocktail e aperitivi serali e le cene di chef Fernando Squitieri. Obiettivo, diventare il nuovo ‘meeting point’ di Riccione. Nelle serate di venerdì e sabato andrà in scena un cartellone di eventi musicali, artistici e culturali. Questa sera un piccolo assaggio con la cena e il dj set con Lorenzo Eclettico e Kama. Le novità del Victor Lounge vanno a braccetto con l’inaugurazione a metà dicembre di Ao’, il nuovo format di ristorazione in viale Ceccarini realizzato sempre da Colono.