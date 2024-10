"La Romagna diventi un’unica provincia"

"Sono maturi i tempi per la provincia unica della Romagna". Ne è convinta anche Emma Petitti, candidata riminese del Pd alle regionali, che ieri ha partecipato all’incontro a Cesena, organizzato da Legacoop, con Michele de Pascale, candidato presidente della Regione per il centrosinistra. "Come de Pascale, anche io – dice la Petitti – raccolgo e rilancio anche io la proposta del presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi. In un recente studio è emerso che la spesa regionale pro capite per i romagnoli è più basssa rispetto a quella per gli emiliani. Il disequilibrio va corretto, la provincia unica potrebbe essere d’aiuto. Non è solo una questione di forma. Contare di più e riequilibrare certi assetti si traduce in maggiori risorse, servizi, opportunità".