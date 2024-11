La Sangiovesa premiata dal Gambero Rosso

Nuovi riconoscimenti importanti per il settore gastronomico riminese. La Sangiovesa di Santarcangelo è stata premiata da Gambero Rosso per il terzo anno consecutivo. Il locale ha ottenuto infatti tre gamberi, il massimo riconoscimento per le osterie della guida enogastronomica nazionale. "Sono solo 40 i locali premiati in tutta Italia e questo riconoscimento – dice Massimiliano Mussoni de La Sangiovesa – è l’unico attribuito in Romagna. Ci ripaga di un lavoro quotidiano fatto di rigore e impegno".