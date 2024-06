La settimana dei bimbi apre la stagione

"E’ il via non ufficiale alla stagione turistica, visto che quello delle famiglie è il target più importante della città turistica". Il neopresidente di Aia Federalberghi, Emanuele Campana, ’benedice’ la Settimana dei bambini a Bellaria Igea Marina, da oggi a domenica prossima. "Un’iniziativa – aggiunge – creata qualche anno fa da Fondazione Verdeblu e amministrazione comunale, che ’intercetta’ il termine dell’anno scolastico per attrarre piccolo ospiti, genitori e nonne". Un evento diffuso con "giochi, spettacoli ed intrattenimento – segnalano da Fondazione Verdeblu – che per un’intera settimana animerà la città e le sue spiagge con tanti momenti a misura di bambino e per il divertimento dell’intera famiglia". Un format che trasforma i centri pedonali (viale Ennio e Isola dei Platani) sfileranno gli enormi robottoni di Wasama Creative Factory e i Baby T-Rex; la parata dei ’Mezzi Mirabolanti’, i fantastici automezzi della Compagnia Italento. Non mancherà lo spettacolo musicale a tema Disney con le Princess Remix, la Banda giovanile di Rimini che eseguirà le colonne sonore di film e cartoons, la Daridel Pagan Folk Band con ritmi tribali e "dolci melodie".

Per gli appassionati dei giochi da tavolo stands dedicati. Per gli amanti del brivido l’Experience Tunnel ispirato ai personaggi dellaFamiglia Adams. Anche le spiagge per un’intera settimana, saranno coinvolte con parate a tema Cosplay e Fantasy, tutti i giorni dalle 17 alle 19.

Per l’occasione tornerà anche l’esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con mattoncini Lego: ’Mattoncini a Bellaria Igea Marina’, a cura di RomagnaLug, al Palazzo del Turismo dal 14 al 16 giugno. "Grandi e bambini – continua Fondazione Verdeblu – potranno visitare nelle sale del Palaturismo, tante opere costruite con i famosissimi mattoncini, capaci di affascinare visitatori di tutte le età".

"La Settimana dei bambini è diventata un tradizionale evento – afferma il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi – studiato con la Dmo (Destination Marketing Organization), ndr) per dare impulso ad un periodo di basso afflusso turistico.

Durante la settimana avremo anche un press tour con giornalisti di importanti testate nazionali che testimonieranno come Bellaria Igea Marina stia diventando leader nel turismo family".

Tutti gli eventi in programma per la Settimana dei bambini sono gratuiti e consultabili sul sito www.bellariaigeamarina.org