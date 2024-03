La spiaggia fa il pieno prima di aprire

E’ partita la caccia all’ombrellone. Gli stabilimenti a Riccione non hanno ancora partito. Molti lo faranno nel weekend di Pasqua soprattutto per accogliere i vecchi clienti, come da tradizione. Ma nel frattempo si stanno riempiendo gli ombrelloni per agosto e luglio. "Le prenotazioni per l’estate vanno bene - premette il presidente della Cooperativa bagnini, Diego Casadei -. Con i clienti più fedeli si è già partiti nei mesi scorsi. Molti già prenotano per agosto così da non avere brutte sorprese in un periodo tra i più affollati della stagione". Se il telefono squilla, sono sempre più i bagnini che hanno deciso di mettersi anche sul web. E’ qui, su alcune piattaforme, che si possono trovare gli stabilimenti balneari riccionesi e prenotare il proprio ombrellone. Basta scegliere il periodo e cercare la disponibilità. Compare la mappa degli ombrelloni e delle tende dello stabilimento, con quelli ancora liberi. Alcuni bagnini nelle zone centrali stanno già finendo la disponibilità nel periodo di Ferragosto. "Tra le modalità di prenotazione scelte dai colleghi - riprende Casadei - c’è sempre più quella on-line". Si va al passo con i tempi, lasciando al cliente la possibilità di starsene seduto con lo smartphone in mano per decidere in quale ombrellone o tenda sistemarsi. Il tutto seduti sul divano di casa, in attesa di accomodarsi sul lettino in estate. "Tuttavia i metodi di prenotazione più utilizzati per la clientela solita sono ancora le chiamate, o le visite quando possibile. Poi ci sono i rapporti con gli hotel per fermare gli ombrelloni. Adesso attendiamo i primi clienti per la Pasqua, o da domenica prossima per chi vorrà aprire in anticipo. Molti bagnini saranno presenti in spiaggia per mostrarsi ospitali, ma chi vorrà potrà già aprire al pubblico lo stabilimento, come scritto nel bando del Mare d’inverno".

a.ol.