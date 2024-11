La voce del tenore: conferenza-concerto al teatro Galli

Stasera (ore 21) la Sagra Musicale Malatestiana propone al teatro Galli un appuntamento di musica e approfondimento con la conferenza-concerto La voce del tenore, che vedrà impegnato il tenore Danilo Formaggia accompagnato dalla pianista Catia Capua e affiancato dal musicologo Paolo Patrizi, ideatore del format dello spettacolo e guida del pubblico della serata.

Si tratterà di una cavalcata attraverso i grandi archetipi tenorili in tutte le epoche e a tutte le latitudini, dal Settecento al Novecento, dall’opera italiana a quella francese, tedesca e russa: un’ampia panoramica, non solo musicologica ma anche storica e di costume, per capire cosa ha rappresentato questo tipo di voce nella storia e nell’immaginario collettivo. In tutto otto brani, tratti rispettivamente da Idomeneo di Mozart, L’elisir d’amore di Donizetti, Lohengrin di Wagner, Macbeth di Verdi, Werther di Massenet, Evgenij Onegin di Cajkovskij, L’arlesiana di Cilea e La Juive di Halévy, tutti cantati nelle rispettive lingue originali: un eclettico tour de force, che porterà lo spettatore nei più variegati meandri della tenorilità e del suo mito.

Biglietteria dalle 10 alle 14; biglietteriateatro@comune.rimini.it, tel 0541 793811. On line su https://biglietteria.comune.rimini.it. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it