L’anagrafe si rinnova con sedi decentrate e servizi online più efficienti

L’anagrafe di Rimini si conferma un punto di riferimento sempre più vicino e funzionale per i cittadini, grazie all’ampliamento delle sedi decentrate e alla crescente efficienza dei servizi online. Nel 2024, i sei sportelli anagrafici hanno accolto complessivamente 20.079 utenti per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (Cie), distribuiti tra le sedi di via Bidente, Miramare, Viserba, centro città, via Marzabotto e il nuovo sportello di Corpolò, riaperto lo scorso ottobre dopo decenni di chiusura.

Il mese di gennaio è stato il più frequentato con 1.911 pratiche, mentre dicembre è risultato più tranquillo con 1.291 accessi. Tra le sedi, piazza Cavour ha registrato il maggior numero di pratiche (4.683), seguita da via Marzabotto (4.181), Viserba (4.065), Villaggio Primo Maggio (3.729) e Miramare (3.325). Corpolò, pur avendo aperto a fine anno, ha già dimostrato un’importante utilità grazie all’accesso libero senza prenotazione.

La diversificazione delle modalità di accesso ha reso i servizi più flessibili: in centro storico, a Corpolò e a Viserba non è necessaria la prenotazione, mentre per via Marzabotto è obbligatoria per il rilascio della Cie. Gli altri servizi, come le autentiche di firma e copia o la legalizzazione di documenti, sono accessibili liberamente. Nel 2024, queste autentiche sono raddoppiate rispetto all’anno precedente, passando da 3.369 a 6.163.

Un altro dato significativo riguarda le pratiche di variazione di residenza, che coinvolgono oltre 20.000 persone ogni anno. Le pratiche di immigrazione sono state 3.706, di cui oltre l’80% gestite online tramite il portale dedicato sul sito del Comune.

Grazie alla piattaforma di prenotazione online, i tempi di attesa sono stati drasticamente ridotti: si parla di massimo 48 ore per le delegazioni decentrate e 10 giorni per via Marzabotto. "Questo risultato – commenta l’assessore ai servizi civici Francesco Bragagni – riflette il nostro impegno nel migliorare l’accessibilità e l’efficienza dei servizi".