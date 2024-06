Lascia pure il vicecomandante: "Stiamo riorganizzando i vigili"

La polizia locale di Santarcangelo, Poggio Torriana, Verucchio non perde solo il comandante Fabio Cenni, che lascerà dopo 25 anni il corpo dei vigili di Santarcangelo, ma anche il vice comandante Paola Tinti. Una situazione che complicata è dir poco e costringerà i sindaci alla riorganizzazione della polizia locale. "Sia Cenni che Tinti lasciano per andare a lavorare in altri enti. Una scelta personale e professionale che avevano comunicato già diversi mesi fa", precisa subito il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti (in foto). Insomma: le dimissioni non hanno niente a che vedere con il caso dell’agente della polizia locale di Santarcangelo arrestato per concussione. Cenni, già da lunedì, lavorerà per il Comune di Bologna, dopo aver vinto il concorso mesi fa. "Le sostituzioni di Cenni e Tinti rientrano nell’ambito di una generale riorganizzazione della polizia locale". Riorganizzazione "a cui stavamo lavorando già prima del voto". E "la fase di transizione avviata da alcune settimane porterà a un rilancio del corpo della nostra polizia locale, a partire dall’individuazione dei nuovi vertici". Il sindaco poi ringrazia Cenni e Tinti "per il servizio prestato in questi anni, la dedizione nel lavoro quotidiano e la capacità di far fronte a momenti critici, come la pandemia". Da Forza Italia attacca Walter Vicario: "Perché solo dopo il voto si viene a sapere delle dimissioni di comandante e vice? Perché il Comune e Sacchetti, che aveva la delega alla sicurezza, non hanno parlato pubblicamente della questione prima del voto?".