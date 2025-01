L’assassinio di Pierina sotto la lente

Come di consueto, l’inaugurazione del nuovo anno giudiziario alla Corte d’Appello di Bologna è stata anche l’occasione per le procure della Repubblica dell’Emilia-Romagna di fare il punto sull’attività d’indagine più saliente nel periodo in esame (dall’1 luglio 2023 al 30 giugno 2024). Un lasso temporale che a Rimini è stato quasi totalmente coperto dal delitto di Pierina Paganelli. L’omicidio, avvenuto il 3 ottobre 2023 ha infatti visto nell’anno giudiziario trascorso numerosi dei suoi momenti salienti, sino ad arrivare all’iscrizione di Louis Dassilva al registro degli indagati per l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. L’arresto del 34enne ricade al di fuori del report, fermatosi al 30 giugno 2024, essendo Dassilva finito in carcere il 16 luglio. Al di fuori del rapporto per qualche giorno ma comunque di grande rilevanza tra le inchieste della procura anche la morte dei coniugi di Santarcangelo Lorena Vezzosi e Stefano Del Re, il quale ha ucciso la compagna prima di trasportarne il corpo a Casalmaggiore e gettersi con l’auto nel Po.

Nell’anno giudiziario appena trascorso comunque un altro omicidio è stato compiuto, quello al parco Murri, dove il senegalese Alioune Bada Mbaye aveva ucciso a calci un connazionale al culmine di una lite scoppiata per un telefonino. La vittima, Ndiaye Babacar, di 60 anni, era spirata dopo 18 giorni di agonia all’ospedale Bufalini di Cesena. Nei giorni scorsi l’aggressore è stato condannato in primo grado per l’accusa di omicidio preterintenzionale a 16 anni e 2 mesi. Ricadrà infine nel prossimo rapporto invece l’uccisione a colpi di pistola di Muhammad Sitta, morto la notte di Capodanno 2024.