Le albe dello yoga a Villa Mussolini con Renza Bellei

Nel giorno più lungo dell’anno, il 21 giugno, si celebra la Giornata internazionale dello yoga. A Riccione, lo Yoga day si svolgerà in piazzale Ceccarini e nel parco degli Olivetani. Le lezioni coincideranno con momenti speciali della giornata, dopo l’alba e prima del tramonto, in compagnia di Renza Bellei. Si comincia alle 6.30 con lo Yoga solare in piazzale Ceccarini e si saluta la giornata alle 18.30 con Hatha yoga al parco. I due incontri, di un’ora ciascuno, sono a ingresso libero. Gli appuntamenti si rinnovano anche per l’estate con Le albe dello yoga, ogni sabato mattina dalle 6.30 alle 7.30 nel parco di Villa Mussolini.