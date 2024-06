Le Figaro parla della nostra bella città

Il mare e la spiaggia da sempre sono uno dei motivi di richiamo di Rimini, ma è la sua trasformazione di questi anni, che ha messo al centro la storia e la cultura, così come l’attenzione per l’ambiente, ad aver colpito di più il reporter Jean Tiffon. Un suo articolo sull’edizione online de Le Figaro, il quotidiano online francese più letto (24,5 milioni di visitatori unici mensili), infatti racconta la sua permanenza in città, dal 16 al 19 maggio scorsi, durante un educational tour coordinato da Apt Emilia Romagna in collaborazione con ol Comune. "Grazie al dinamismo della città e al suo doppio volto di storica località di mare e città d’arte, espressione della grande bellezza italiana e della dolce vita – sottolinea Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo – non stupiscono le parole di apprezzamento per Rimini da parte del primo quotidiano online di Francia, un paese che da sempre ha in grandissima considerazione la cultura e il turismo".