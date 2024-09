Le mamme chiudono la stagione balneare

Chiusura di stagione balneare nel segno... delle mamme. Sono sbarcate a Bellaria Igea Marina.

Dove si disputano, fino a domenica, le finali nazionali del concorso ’Miss mamma italiana 2024’, 31esima edizione, riservato alle signore con età tra i 25 e i 45 anni. A contendersi il titolo anche tre mamme romagnole.

Sono Alice Zoli, 40 anni, commerciante, di San Pietro in Campiano, Fatima Zohra El Atifi, 45 anni, mediatrice culturale, di Rimini, e Simona Tamburini, 43 anni, casalinga, di Santarcangelo.

Oggi ultima giornata (dopo quelle di giovedì e venerdì) di prefinali in piazza don Minzoni, con le 34 donne che dovranno sostenere una prova di abilità (cantare, ballare, presentare una ricetta o cimentarsi in prove creative o sportive), oltre ad effettuare la classica passerella (in caso di maltempo, al Palaturismo). Domani alle 21 la finalissima con le 18 prescelte, sempre in piazza Don Minzoni. La serata sarà presentata dalla conduttrice Rai Metis Di Meo. Lunedì la vincitrice assoluta e le altre 11 vincitrici di fascia, saranno impegnate per gli scatti fotografici utili alla realizzazione del Calendario di ’Miss Mamma Italiana 2025’, il calendario è alla sua 22° edizione. Centinaia le mamme partecipanti alle selezioni, che si sono tenute in tutta Italia a partire dal mese di ottobre dello scorso anno, fino al primo weekend di settembre di quest’anno.

Ma solo le vincitrici delle finali regionali hanno raggiunto Bellaria Igea Marina per contenersi lo scettro dello storico concorso ideato e organizzato da Paolo Teti di TeMa Spettacoli, che "anche quest’anno continua ad offrire alle mamme l’opportunità di potersi esprimere per quel che sono, che sanno fare, che hanno da dire o che sognano di sperimentare". "Positivo questo evento di fine stagione – commentano dall’Associazione albergatori – che porta sia un discreto numero di persenze, tra concorrenti e loro famigliari, sia un buon ritorno promozionale di immagine per il target famiglia". "Un centinaio o poco piu trfa concorrenti e accompagnatori – dice Paolo Borghesi, Fondazione Verdeblu –. Poi c’è lo staff, la giuria con 5 giornalisti di radio e stampa nazionali. In tutto circa 600 presenze".