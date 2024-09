Le panche tornano nel foyer

Quelle panche hanno attraversato la storia, resistendo ai bombardamenti che rasero al suolo Rimini e il teatro della città durante la seconda guerra mondiale. Oggi, quattro di quei divani, parti dell’arredo dell’allora teatro Nuovo, divenuto Galli, tornano nel foyer del luogo simbolo della cultura riminese. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla generosità degli antiquari Bruno Bernardi e Giacomo di Dio. Le panche sono state acquistate da Bernardi una decina di anni fa. "Terminato il conflitto fu data la possibilità alla gente di prendere dal teatro i beni di cui avessero bisogno per ripartire e ricostruire ciò che avevano perso con la guerra – racconta Bernardi –. Le panche sono in patina originale, i materiali non sono stati toccati se non per trattamenti specifici antitarme e i tessuti sono autentici. Siamo amanti delle cose belle, della nostra Rimini e del teatro".