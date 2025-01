Legge sviluppo, ora c’è il via libera

Via libera in Commissione finanze alla legge sviluppo che contiene le misure per il consolidamento, lo sviluppo economico, il contenimento dei costi e disposizioni in materia fiscale. Contenute in quella legge, tra le altre cose, ci sono l’introduzione della possibilità per tutte le categorie di lavoratori autonomi con fatturato inferiore o uguale a 40mila euro di pagare contributi previdenziali sulla base del reddito effettivo e non esclusivamente del reddito minimo, l’istituzione di una unità organizzativa a supporto di imprese e cittadini nel percorso di associazione all’Ue, la nuova disciplina sul diritto di autore. Ma anche la definizione dei criteri per l’istituzione di una Film Commission sammarinese, valutando la possibilità di promuovere una specifica fiscalità per le produzioni audio visive a San Marino e forme di agevolazione specifiche.