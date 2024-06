L’estate della Perla verde ha il ritmo del grande jazz

Dal 27 luglio al 4 agosto ritorna Riccione Summer Jazz con un intenso cartellone spalmato in varie location, dal Palacongressi a piazzale Roma, dalla spiaggia a piazzale Ceccarini. In programma concerti con nomi di rilevanza mondiale come l’Al Di Meola trio, che sabato 27 aprirà il cartellone, Miguel Zenon, (mercoledì 31), Uri Caine con il suo quartetto (domenica 4 agosto). Tra gli altri nomi di grido attesi in luglio Fabrizio Bosso con Julia Oliver Mazzariello che domenica 28 alle 5 nella Spiaggia Le Palme 88-89, s’intreccerà con le Albe in controluce, proponendo l’omaggio a Pino Daniele, e l’Orchestra jazz del conservatorio Rossini di Pesaro che si esibirà la sera dello stesso giorno. Seguiranno Melissa Aldana (il 29), il Trio Jazz della Filarmonica della Scala (il 30), Miguel Zenon con Cohen, Sanders e Dutton (il 31). Il primo concerto di agosto è affidato ad Andrea Mingardi e alla sua Band, seguiranno Cristina Zavalloni (il 2), Simone Zanchini Quartet e la Pop Fusion Orchestra (il 3), quindi Joe Barbieri (il 4 alle 5,45 alla Golden Beach Spiaggia 45), altro concerto al sorgere del sole.

Il cartellone, quest’anno di altissimo livello, è stato presentato ieri al Gustavino dal direttore artistico Mario Marzi, affiancato dagli assessori Sandra Villa e Mattia Guidi, che ha annunciato il concerto di Albe in controluce con I Neri per Caso (7 luglio). In occasione del Riccione Summer Jazz a Villa Franceschi si terrà la mostra All that jazz. Ritratti d’artista di Alessandro Curadi.

In apertura della presentazione di quello che ormai è diventato un festival sono intervenuti ieri anche Andrea Tirelli e lo stesso Mingardi, che dopo aver ringraziato Luciano Tirincanti si è tuffato nei ricordi degli anni vissuti a Riccione. "Una città che ha dato il via a un tipo di villeggiatura unico in Europa – ha detto il cantante – Era chiamata la Perla Verde dell’Adriatico perché qui per la prima volta sono successe cose che sono rimaste nella storia. Qui sono nati locali che hanno ospitato i più grandi musicisti, come Hengel Gualdi, Piergiorgio Farina, Paolo Zavallone, Gaspare Tirincanti, che facevano musica da ballo. Riccione ora si riprende lo scettro, perché questo altrove non accade". Poi giù con i ricordi dei locali, di altri artisti. Ricordi di "un’era meravigliosa" per Mingardi.

ni.co