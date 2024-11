L’inossidabile Sandokan alza il sipario del teatro Villa

Si alza il sipario della prima parte della stagione del Teatro Villa di San Clemente, per la direzione artistica ed organizzativa di Città Teatro: sabato va in scena l’inossidabile Sandokan, esilarante racconto delle avventure di Sandokan liberamente tratto da Le tigri di Mompracem di Emilio Salgari, con la scrittura scenica di Giovanni Guerrieri in collaborazione con Giulia Gallo e Giulia Solano, in scena Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano.

La Malesia diventa una cucina e attorno ad un tavolo si raccolgono i quattro personaggi che, indossato il grembiule, iniziano a vivere le intricate gesta del pirata malese. Perno dell’azione è l’ortaggio, in tutte le sue declinazioni: carote-soldatini, sedani-foresta, pomodori rosso sangue, patate-bombe, prezzemolo ornamentale. E poi cucchiai di legno come spade, grattugie come cannoni, una bacinella piena d’acqua per il mare del Borneo, scottex per cannocchiali, ecc. La produzione è della celebre compagnia ‘I Sacchi di Sabbia’. Lo spettacolo inizia alle 21.15 ma in teatro si potrà accedere dalle 20 e vivere l’atmosfera del TeatroVillaClub in cui il pubblico può godere di un aperitivo al tavolo mentre va in scena il pre-show con Francesca, Giorgia, Davide e Paul.