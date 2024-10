L’ira del comitato: "Nuova Statale 16, solo cemento e nessun albero in più"

Dove sono finiti "i nuovi alberi promessi come compensazione dell’opera?". Quelli previsti "fin dal 2008, in cambio dell’ampliamento dell’autostrada a tre corsie, ancora non sono stati piantati". A sollevare l’incredibile ritardo è il comitato ’No variante Ss16’ che ha incontrato l’assessore all’ambiente Anna Montini nei giorni scorsi. Oltre alla questione del progetto della nuova Statale 16 è emerso anche il problema della riforestazione prevista per l’ampliamento dell’autostrada. "Si tratta di 12 ettari nel comune di Rimini previsti dal decreto di valutazione di impatto ambientale del 2008 come condizione imprescindibile per realizzare la terza corsia dell’A14". L’assessore Montini al comitato ha spiegato la complessità burocratica che ha coinvolto Comune, Regione e Ministero e ha annunciato l’avvio dei lavori entro il 2025. Tempi troppo lunghi, denuncia il comitato, preoccupato anche per il progetto della variante della Ss16. "È particolarmente preoccupante l’assenza di misure di riforestazione compensativa per la nuova Statale 6, una strada di 28 chilometri a 4 corsie che nel primo tratto impatterà pesantemente, distruggendo a Rimini l’unica zona orticola di pregio. Omissione ancora più grave, considerando che per la terza corsia dell’A14 sono previsti 12 ettari". Per il comitato i 500 milioni per la nuova Statale 16 "vanno investiti in un sistema integrato di infrastrutture sostenibili".