Lite alla mensa dei poveri. Accoltellato un clochard. È caccia all’aggressore

Una lite tra senzatetto, scoppiata per motivi banali fuori dalla mensa dei poveri in via della Fiera, è sfociata in un accoltellamento, con un uomo polacco di 40 anni ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, anche se per fortuna non in pericolo di vita. E’ successo l’altro ieri, attorno alle 17, all’esterno della struttura che ospita la mensa gestita dai frati cappuccini dell’Opera di Sant’Antonio, al convento di Santo Spirito.

L’aggressore, subito dopo l’accoltellamento, è scappato facendo perdere le tracce: a dargli la caccia sono ora gli agenti della squadra mobile di Rimini, guidata dal commissario capo Marco Masia, che stanno compiendo ricerche a trecentosessanta gradi basandosi sulla descrizione fornita dai testimoni ma anche sull’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Ancora da chiarire i motivi che hanno innescato il violento litigio tra i due senza fissa dimora, che a quell’ora si trovavano entrambi fuori dalla mensa di via della Fiera, in attesa del loro turno per entrare e usufruire dei pasti e degli altri servizi per persone in difficoltà messi a disposizione dai religiosi. Sta di fatto che a un certo tra il 40enne polacco e un altro uomo che si trovava lì nel piazzale insieme a lui è nata una feroce discussione che è ben presto degenerata tra insulti e minacce reciproche. Non è chiaro se i due si conoscessero già e se tra loro ci fossero vecchie ruggini, o se il litigio sia scoppiato lì per lì. L’altro uomo, a un certo punto, avrebbe estratto un coltello o comunque un altro oggetto da taglio e lo avrebbe utilizzato per aggredire lo straniero che non è riuscito in alcun modo a difendersi. Ha vibrato una serie di fendenti, che hanno colpito il 40enne solamente di striscio causandogli dei tagli superficiali. Uno dei colpi lo ha però raggiunto all’altezza del torace penetrando nella carne in profondità, lasciandolo a terra sanguinante. Il tutto davanti agli occhi di altri senzatetto. L’assalitore ha approfittato della confusione per tagliare la corda, fuggendo a piedi da via della Fiera. Al momento sembra essere riuscito a far perdere le proprie tracce, ma le indagini della polizia di Stato proseguono a ritmo serrato e potrebbe essere questione di ore prima che gli agenti riescano a stringere il cerchio. L’arma utilizzata per compiere l’aggressione non è stata ritrovata.

Sul posto è intervenuta a sirene spiegate un’ambulanza del 118 insieme alle Volanti della questura. Il ferito, viste le gravi condizioni, è stato ricoverato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Al momento si trova ancora nel reparto di Rianimazione e i medici si sono riservati la prognosi. Per fortuna, sembra non siano stati lesi organi vitali e il 40enne non dovrebbe essere in pericolo di vita.