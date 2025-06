Lotus festival. Maratona di deejay

Una festa nella festa... Nel weekend della Notte rosa torna a Rimini l’appuntamento con il Lotus pulse festival. Sulla spiaggia del bagno Tortuga da venerdì a domenica una maratona di musica e divertimento, dalle 17 fino fino alle 2 di notte, con tantissimi deejay che si esibiranno nei vari stage. Il festival torna dopo iI successo dell’edizione 2024, che aveva registrato oltre 6mila spettatori. Tra i vari protagonisti di questa edizione ci saranno alla consolle due artisti come Pakkio Sans e Alterboy. Ma durante il Lotus pulse festival si potrà ascoltare anche la musica di vari collettivi musicali della Riviera (e non solo), ma anche quella di deejay emergenti, desiderosi di farsi conoscere dal grande pubblico. Tanta musica, e non solo: durante il festival ci saranno sorprese e animazioni, si potrà gustare un aperitivo o cenare con i piedi sulla sabbia. Un weekend a tutto ritmo che per tre giorni animerà la spiaggia del Tortuga. "Il festival – dicono gli organizzatori – rappresenta non soltanto un’esperienza speciale per tutti gli amanti della musica, ma anche un motivo di grande orgoglio per la città di Rimini, che si conferma così un punto di riferimento musicale dell’estate".