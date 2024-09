"Luna park e ruota, un traino per il turismo"

Stagione con il botto per il luna park sul lungofiume lato Igea. Stimati in oltre 200mila i visitatori che hanno frequentato, da fine giugno a fine agosto, le circa 50 attrazioni che da decenni occupano l’area di fianco al mercato ittico. "Buon risultato anche per la ruota panoramica – assicura il responsabile del luna park, Walter Tamassia, il cui figlio Mattia gestisce la ruota –. Non ha risentito del ’rimbalzo’ del secondo anno, con numeri in calo, come altre ruote vicine. Ha avuto lo stesso bel successo dell’estate 2023". "Quanto al luna park – aggiunge Tamassia –, il bilancio è persino migliore di quello della scorsa estate. Le attrazioni sono tutte apprezzate. Quest’estate c’è stata una riscoperta di quelle classiche, dagli autoscontri al calcinculo, ma anche il bruco mela per bambini e i padiglioni di intrattenimento per famiglie. Bene anche le cosiddette attrazioni da brivido, come Extreme, inaugurata nel 2022, e Booster. Le nostre attrazioni sempre di più si confermano un valore aggiunto per il turismo di Bellaria Igea Marina. Credo che una fetta consistente di ospiti non riparta senza averlo frequentato per almeno una sera. Tanto che il sindaco ci aveva chiesto di prolungare la nostra permanenza all’1 settembre, ma purtroppo molto fiere partono nell’ultima decade di agosto, e continuano fino al 30 settembre: se non sei presente dall’inizio poi non trovi più spazio. Per questo tanti hanno smantellato un po’ prima". Ma a luglio e agosto per varie sere le giostre hanno fatto gli straordinari, a grande richiesta, lavorando (senza musica) anche dopo la mezzanotte. Quest’anno il luna park è partito a fine giugno: "All’inizio sembrava non prendere quota – aggiunge uno dei circa 70 operatori – poi col passare dei giorni è andato migliorando. E nonostante qualche malevola diceria, secondo la quale questa stagione era più sofferente delle precedenti, anche la ruota panoramica ha avuto i suoi buoni risultati e continua ad avere riscontri per tutto settembre". Per quanto riguarda il prossimo anno? "Ci impegniamo a portare qualche nuova attrazione per la gioia di turisti e residenti", sorride Walter Tamassia.

Mario Gradara