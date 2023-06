"L’Uso è a rischio a Bellaria: allarghiamo l’alveo"

"Sia gli allargamenti dell’alveo del fiume Uso che le casse di espansione realizzate anni fa, come le periodiche rimozioni di fanghi fluviali, potrebbero non bastare in caso di eventi alluvionali di grandi dimensioni che, considerati i cambiamenti meteoclimatici in corso non appaiono più eventi estemporanei o secolari, bensì, purtroppo, accadimenti ricorrenti".

Il grido d’allarme viene dal capogruppo dell’opposizione, Gabriele Bucci (Lbs). "E’ evidente la necessità di intervenire sul restringimento del corso del fiume costituito dalla cosiddetta piastra sull’Uso in corrispondenza della ex Statale 16. Restringimento che, in caso di evento alluvionale importante, potrebbe provocare esondazioni in grado di interessare una parte consistente del territorio comunale. Di questo ’allargamento’ del corso fluviale con contestuale rifacimento del ponte si discute da decenni, c’è chi sostiene siano almeno 30 anni che il Servizio territoriale di bacino (l’ex Genio civile) raccomanda venga realizzata quest’opera, che prima veniva richiesta sempre basandosi sulla succitata piena bicentenaria, ma che oggi si giustifica ulteriormente alla luce dei cambiamenti meteoclimatici sopra richiamati". "E non solo per le sacrosante ragioni addotte – conclude – ma anche per ridefinire la mobilità in ingresso ed in uscita dalla zona turistica e dal centro abitato cittadino".