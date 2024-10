Ma quante stelle ci sono al Corte

I riflettori tornano ad illuminare le scene del teatro Corte di Coriano. Musica, spettacoli, storie e performance nella nuova stagione teatrale al via il prossimo 16 novembre con il concerto-spettacolo di Fabio Concato. Un cartellone dalle mille sfaccettature, firmato da Fratelli di Taglia, alla tredicesima direzione artistica del teatro. "Dopo i successi delle scorse edizioni, è finalmente in procinto di partire la nuova stagione al teatro Corte - spiega il sindaco Gianluca Ugolini -. Il pubblico che viene a Coriano è eterogeneo e appassionato, pronto ad assistere, emozionarsi e divertirsi con le rappresentazioni in calendario".

A rompere il ghiaccio ci penserà Fabio Concato (16 novembre), sul palco per presentare una vera e propria anteprima del suo prossimo tour, Altro di me. Un’occasione unica per scoprire i piccoli e grandi capolavori dell’artista milanese, raccontati in prima persona. Quest’anno a teatro si faranno anche tante risate, il 23 novembre sul palco ci sarà la comica Francesca Puglisi con ’Non è Francesca. Storie di ordinaria contraddizione’. Un dialogo a cuore aperto, velato dalla sua comicità, riflettendo però sull’attualità di un mondo che ci vuole sempre più connessi. Il divertimento continua poi con Leonardo Manera (30 novembre) e il suo ’Corto circuito. L’inquieto vivere dell’uomo moderno’. Il 7 dicembre sembrerà invece di essere ad Abbey road con Miscellanea beat in scena con il loro tributo ’Within the Beatles’, dedicato alla band di Liverpool. Ancora musica, ma questa volta quella del tradizionale concerto gospel degli auguri di Natale. Il 18 dicembre c’è Meachum Clarke e True Purpose, il coro direttamente dalla Florida.

’La stanza dei ricordi’, in scena il 28 dicembre festeggia il sedicesimo compleanno del Corte con uno spettacolo comico ma allo stesso tempo poetico sul passato e il romanticismo.

La stagione 2025 si apre con un altro omaggio musicale, questa volta alla leggendaria tournè di Fabrizio De Andrè insieme alla Pfm. Madamadorè (11 gennaio) celebrerà uno dei più grandi cantautori del nostro Paese, insieme alla band che ha fatto la storia del progressive rock italiano. Tornano poi le risate con i Carta Bianca e il loro ’Guarda chi si rivede’, sul palco l’8 febbraio. Il giorno degli innamorati suona invece sulle note di Pino Daniele, interpretato dalla voce di Rossella Cappadone (14 febbario). Il 22 febbraio tornano le commedie con Danila Staleri in ’Ti va di sposarmi’ e il primo marzo la prosa con ’A casa lo sapevo’, della compagnia Chronos 3. L’8 marzo sbarcano al Corte due mattatori della risata all’italiana, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase e il loro ’Prove apertissime’. Il gran finale del 29 marzo

è affidato a Laura Formenti e alla sua stand up comedy. Un monologo che in fondo è un dialogo sulle relazioni tra esseri umani, senza dimenticare mai di ridere in ogni momento dello spettacolo.

