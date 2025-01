Ma questa non è Ibiza. E neanche Dubai

Ma è mai possibile che Rimini debba essere sempre qualcos’altro? Rimini come Dubai, ha detto ieri il sindaco per giustificare l’espansione in verticale degli hotel. Rimini come Las Vegas, Miami, Ibiza. Per i nostalgici del divertimentificio. Rimini come Ouagadougou, cantava Lu Colombo negli anni Ottanta. ’Colpa tua Rimini, pensioni atlantiche ombre africane’. Che c’entra poi Miramare con il Burkina Faso, chissà. Mai una volta che Rimini sia soltanto se stessa: modello unico per taglie forti. Un crocevia tra modernità e anticaglia. Violenta e nostalgica. Felliniana per forza, quindi caricaturale e bizzarra. Rimini tra i gelati e le bandiere, nella musica di De Andrè. Rimini come Rimini. Può bastare.