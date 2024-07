Magrini: "Serve una legge regionale per frenare gli affitti ai turisti"

"Sugli affitti brevi l’Italia deve prendere una decisione forte. Mi trovo d’accordo con il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, quando dice che serve mettere in piedi un gruppo di lavoro per sviluppare una legge regionale da presentare al futuro candidato alla presidenza della Regione". Juri Magrini, assessore comunale al Bilancio torna a parlare di quella che definisce "persistente difficoltà nel conciliare la proliferazione degli affitti brevi con la pressante domanda di alloggi da parte di famiglie, single e soggetti vulnerabili".

"Ci stiamo muovendo da tempo – sottolinea Magrini – per provare a riequilibrare la disponibilità di affitti a lungo termine, da soli però non possiamo andare troppo lontano. Noi abbiamo già portato avanti diverse azioni: un percorso con la Regione per agevolare l’"incontro" tra proprietari e affittuari, l’erogazione di contributi sociali, l’aumento dell’aliquota dell’imposta di soggiorno per le locazioni a breve termine in B&B, case per ferie e appartamenti vacanze". Ma non basta. Ecco perché ora si bussa alla porta della Regione.